Россиян предупредили о скрытой опасности домашней пыли

Пыль раздражает дыхательные пути и является аллергеном.

Источник: Комсомольская правда

Обычная домашняя пыль на самом деле скрывает множество опасностей — от вредных насекомых, до тяжелых металлов. О том, почему важно бороться с пылью в доме, рассказал aif.ru эколог Илья Рыбальченко.

— В пыли живут клещи-сапрофиты, питающиеся частичками нашей кожи. Экскременты пылевых клещей — один из самых частых бытовых аллергенов. Микропластик также присутствует в домашней пыли, его много из-за синтетической одежды. Еще в пыли могут находиться споры плесени и даже тяжёлые металлы (в городах), — перечислил специалист.

По его словам, исследования показывают, что чаще всего частицы пыли раздражают дыхательные пути и вызывает аллергию.

Как ранее посоветовал 360.ru, минимизировать количество пыли в доме эффективнее всего будет с помощью тряпки из микрофибры. Также при уборке удобно использовать пушистую метелку под названием «пипидастр». Чтобы пыли в доме стало меньше, необходимо убрать предметы-пылесборники и мелкие декоративные безделушки. Также не стоит забывать вытирать пыль с комнатных растений.