Завершилась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии

Мероприятие прошло в Кортина-д’Ампеццо.

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 16 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия XIV зимних Паралимпийских игр завершилась в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.

В соревнованиях приняли участие шесть российских спортсменов. Впервые с 2014 года россияне выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном страны. Сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Первой стала команда Китая (15−13−16), второе место заняли американцы (13−5−6).

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался лыжник Иван Голубков.

Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия выступили Ворончихина и Голубков.