США хотят создать коалицию стран по сопровождению судов через Ормузский пролив

Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. О создании коалиции администрация Дональда Трампа предполагает объявить в течение недели, информирует издание The Wall Street Journal.
Сейчас возможные участники коалиции обсуждают, когда начинать сопровождение судов: до или после того, как будут прекращены боевые действия в регионе, сказано в публикации. При этом издание не приводит список стран, которые, предположительно, войдут в коалицию.
Накануне Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.
Ранее глава иранского МИД Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по водоему без каких-либо препятствий, утверждает министр.
При этом в Иране с иронией отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечить безопасность Ормузского пролива.
