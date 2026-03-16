Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США хотят создать коалицию стран по сопровождению судов через Ормузский пролив

WSJ: США объявят о коалиции по сопровождению через Ормузский пролив через неделю.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. О создании коалиции администрация Дональда Трампа предполагает объявить в течение недели, информирует издание The Wall Street Journal.

Сейчас возможные участники коалиции обсуждают, когда начинать сопровождение судов: до или после того, как будут прекращены боевые действия в регионе, сказано в публикации. При этом издание не приводит список стран, которые, предположительно, войдут в коалицию.

Накануне Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

Ранее глава иранского МИД Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по водоему без каких-либо препятствий, утверждает министр.

При этом в Иране с иронией отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечить безопасность Ормузского пролива.

