С 1 апреля установятся сезонные цены на аренду жилья. Сколько будут стоить съёмные квартиры и дома

— С начала года предложение на московском рынке аренды жилья увеличилось на 20%, но если сравнивать февральские показатели объёма экспозиции, то мы увидим, что в этом году объектов на 45% меньше, чем было в это время в 2025 году, но на 15% больше, чем в 2024-м (когда весь год на рынке аренды был острый дефицит). По отношению к данным февраля 2023-го, 2022-го и 2021 года нынешние проигрывают 63%, 27% и 52% соответственно. То есть недостаток предложения сохраняется. При этом количество заявок от арендаторов примерно соответствует стандартам сезонности. В такой ситуации ждать скидок и снижения цен в объявлениях не приходится, — рассказала заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.