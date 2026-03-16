Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Конфликт силовиков разгорелся на Украине из-за задержания сотрудника НАБУ

На Украине снова разгорелся конфликт силовиков. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило издание «Украина.ру».

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что их детектива задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на блокпосту в Сумах. Сотрудник находился в городе в служебной командировке по одному из резонансных расследований, но на въезде его остановили и фактически заблокировали, сообщили в НАБУ.

Отмечается, что за данной операцией могут стоять подчиненные первого замглавы СБУ Александра Поклада, которого в украинской прессе называют одним из главных силовиков офиса президента Украины Владимира Зеленского.

При этом СБУ объяснила свои действия «проверкой на благонадежность» и поиском российских агентов. В бюро считают, что речь идет о попытке сорвать следственные действия, передает Lenta.ru.

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции, предъявили обвинение. Об этом 16 февраля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.