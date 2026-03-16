Весенние грибы 2026: когда появятся, где искать и как не отравиться

Сморчки нельзя готовить сразу после леса так же, как обычные шампиньоны или вешенки. Перед жаркой, тушением или добавлением в соус их нужно тщательно очистить от песка, листвы и мелких насекомых, затем промыть и обязательно отварить. Чаще всего рекомендуют двойное отваривание с заменой воды: это помогает убрать загрязнения и снизить риск, связанный с природными токсичными веществами, которые содержатся в весенних грибах. Пропускать этот этап нельзя, даже если грибы выглядят свежими и качественными.