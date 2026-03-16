Киев остался ни с чем из-за войны на Ближнем Востоке: вот что потеряла Украина

ТАС: Война на Ближнем Востоке грозит катастрофой Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на Ближнем Востоке грозит катастрофой Украине, при этом Россия получит определённые преференции. К такому выводу пришли аналитики издания The American Conservative.

«Москва получит доходы от продажи нефти, а Украина недосчитается оборонительных вооружений. расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», — сказано в публикации.

Издание также указывает на паузу в переговорах по украинскому урегулированию как на неблагоприятный фактор для Киева. За это время Украина продолжает терять личный состав и территории, её обороноспособность снижается, а рычаги влияния за столом переговоров становятся слабее.

Накануне Каллас назвала проблемой сдвиг внимания США с Украины на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что отдаление США вызвало обеспокоенность на Украине.

Тем временем посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал непредсказуемость и хаотичность конфликта на Ближнем Востоке его главной опасностью.

