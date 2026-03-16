Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия заявила, что договаривается о проходе судов через Ормузский пролив

Глава МИД Индии заявил, что Проход судов под индийским флагом через Ормузский пролив согласовывается отдельно для каждого случая.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что проход судов под индийским флагом через Ормузский пролив рассматривается в индивидуальном порядке. По его словам, между Нью-Дели и Тегераном пока не достигнуто общего соглашения, которое обеспечивало бы свободное и беспрепятственное движение всех индийских судов в этом районе.

Глава индийской дипломатии пояснил, что каждый случай прохождения судна требует отдельного согласования. При этом переговоры с иранской стороной продолжаются, поскольку в регионе по-прежнему находится значительное число кораблей, связанных с Индией. Он отметил, что нынешние договорённости можно расценивать как положительный сигнал, однако обсуждение ситуации ещё не завершено.

Джайшанкар также подчеркнул, что разрешение на движение отдельных индийских судов не стало результатом каких-либо уступок со стороны Нью-Дели. По его словам, между Индией и Ираном существуют устойчивые отношения, а сам конфликт в регионе индийская сторона рассматривает как крайне нежелательное и тревожное развитие событий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что страны Европы и Азии должны прислать военные корабли в Ормузский пролив.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
