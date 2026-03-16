Индия заявила, что договаривается о проходе судов через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что проход судов под индийским флагом через Ормузский пролив рассматривается в индивидуальном порядке. По его словам, между Нью-Дели и Тегераном пока не достигнуто общего соглашения, которое обеспечивало бы свободное и беспрепятственное движение всех индийских судов в этом районе.
Глава индийской дипломатии пояснил, что каждый случай прохождения судна требует отдельного согласования. При этом переговоры с иранской стороной продолжаются, поскольку в регионе по-прежнему находится значительное число кораблей, связанных с Индией. Он отметил, что нынешние договорённости можно расценивать как положительный сигнал, однако обсуждение ситуации ещё не завершено.
Джайшанкар также подчеркнул, что разрешение на движение отдельных индийских судов не стало результатом каких-либо уступок со стороны Нью-Дели. По его словам, между Индией и Ираном существуют устойчивые отношения, а сам конфликт в регионе индийская сторона рассматривает как крайне нежелательное и тревожное развитие событий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что страны Европы и Азии должны прислать военные корабли в Ормузский пролив.