Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана обернулась для Украины катастрофой. Об этом написало издание The American Conservative (ТАС).
— Москва получит доходы от продажи нефти, а Киев недосчитается оборонительных вооружений. Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в казну России и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины, — сказано в статье.
РФ является единственным победителем в войне на Ближнем Востоке. Об этом 10 марта высказался председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, Москва получает новые ресурсы на фоне роста цен на энергоносители и пользуется тем, что ослабло внимание к украинскому фронту.
Министры финансов стран «Большой семерки» проведут экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.
Обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион выразил мнение, что российский президент Владимир Путин является «безусловным победителем» в случае эскалации конфликта США и Израиля против Ирана, в том числе из-за роста цен на нефть.