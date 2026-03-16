TAC: Главным проигравшим в войне Штатов и Израиля против Ирана оказалась Украина

РФ является единственным победителем в войне на Ближнем Востоке. Об этом 10 марта высказался председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, Москва получает новые ресурсы на фоне роста цен на энергоносители и пользуется тем, что ослабло внимание к украинскому фронту.