Российские спортсмены с флагом приняли участие в параде закрытия Паралимпийских игр

Российские спортсмены с флагом приняли участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии.

Знаменосцами стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. На церемонии присутствовали все шесть российских атлетов: Ворончихина, Голубков, лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Ворончихина выиграла два золота, одно серебро и одну бронзу. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Багиян стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой, Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года, проходящих в Италии, завоевав 15 золотых медалей.

