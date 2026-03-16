Слуцкий предложил запретить продажу пиротехники через интернет и маркетплейсы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову письмо с предложением запретить дистанционную продажу пиротехники, в том числе через маркетплейсы и интернет-магазины с доставкой. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас, уважаемый Денис Валентинович, поддержать инициативу ЛДПР о запрете дистанционной продажи пиротехнических изделий бытового назначения, включая продажу через маркетплейсы и интернет-магазины с доставкой», — говорится в обращении.
Как сообщил Слуцкий ТАСС, по итогам новогодних праздников 2026 года около 11% всех травм у граждан было связано с использованием пиротехники. «Дети и подростки, приобретая опасные “игрушки” в онлайне, серьезно рискуют здоровьем», — подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что в пунктах выдачи заказов обычно не проверяют возраст покупателя и не объясняют правила использования пиротехники и меры безопасности. Кроме того, требования к хранению таких изделий там часто не соблюдаются. «Петарды и фейерверки должны храниться в специальных шкафах из негорючих материалов, которых в ПВЗ естественно нет», — добавил он.
«Опасные товары, такие как пиротехника, не должны беспрепятственно попадать в руки несовершеннолетних. Они не должны храниться как попало и реализовываться людьми, которые не знают правил их правильного и безопасного использования», — заключил лидер ЛДПР.