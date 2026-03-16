Зелёный свет в небе вызвал панику в Турции: все смеялись, когда узнали, что это было

Загадочный объект, светящийся ярким зелёным светом в небе над турецким городом Ушак, вызвал панику у местных жителей. Очевидцы снимали явление на видео и выкладывали в интернет, высказывая предположения, что это может быть.
«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишет издание Karar.
Очевидцы также высказывали предположение, что это может быть метеорит. Оказалось, что жителей города перепугал воздушный змей, оборудованный подсветкой.
