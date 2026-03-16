Karar: Яркий зеленый луч света в небе вызвал панику в турецком городе Ушак

Яркий зеленый луч света в небе вызвал панику на западе Турции. Об этом сообщил турецкий портал Karar.
Уточняется, что жители города Ушак увидели в небе необычный яркий зеленый луч.
— Обеспокоенные люди предположили, что была запущена баллистическая ракета. Это вызвало у них панику, — говорится в статье.
Но позже выяснилось, что яркий зеленый след оставил летевший воздушный змей с подсветкой на хвосте.
Световые столбы, которые жители Пермского края увидели в ночном небе, можно заметить в ясную погоду из-за взвеси шестиугольных кристаллов в атмосфере. Об этом 16 января сообщил сотрудник пермского планетария Виталий Францев. Такие же фото ночного неба со светящимися столбами публиковали и жители Кезского района Удмуртии.
Крупный метеорит диаметром порядка двух-трех метров около 21:00 по московскому времени 8 марта пролетел в небе над ФРГ, Францией и Нидерландами. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.