Двое погибли, более десятка в больнице: в британском университете вспышка серьёзной инфекции

В Великобритании зафиксировали вспышку менингита среди студентов Кентского университета. Два человека погибли от инфекции. Об этом информирует издание i Paper со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA). Также сообщается, что 11 человек госпитализированы, они в тяжёлом состоянии.
«Двое студентов погибли в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете», — сказано в публикации.
По данным издания, UKHSA информировало о чрезвычайной ситуации более 30 тысяч студентов и их семьи. Также для некоторых учащихся организован приём антибиотиков.
