Двое погибли, более десятка в больнице: в британском университете вспышка серьёзной инфекции

В Великобритании зафиксировали вспышку менингита среди студентов Кентского университета. Два человека погибли от инфекции. Об этом информирует издание i Paper со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA). Также сообщается, что 11 человек госпитализированы, они в тяжёлом состоянии.