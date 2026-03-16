Двое погибли, более десятка в больнице: в британском университете вспышка серьёзной инфекции

Два студента умерли от менингита в Великобритании, болезнь распространяется.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании зафиксировали вспышку менингита среди студентов Кентского университета. Два человека погибли от инфекции. Об этом информирует издание i Paper со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA). Также сообщается, что 11 человек госпитализированы, они в тяжёлом состоянии.

«Двое студентов погибли в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете», — сказано в публикации.

По данным издания, UKHSA информировало о чрезвычайной ситуации более 30 тысяч студентов и их семьи. Также для некоторых учащихся организован приём антибиотиков.

Накануне на борту судна Westerdam компании Holland America Line, следовавшего из Йокогамы в Гонконг, заболели неизвестным вирусом почти 80 человек. У них появились симптомы острого гастроэнтерита, включая диарею, рвоту и повышенную температуру.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о мерах предосторожности против вируса Нипах — редкого, но крайне опасного зоонозного заболевания. Новую настороженность вызвала смерть женщины в Бангладеш, которая была заражена вирусом Нипах.