На Камчатке разыскивают пропавшего подростка

Девочка самовольно ушла из отделения временного пребывания Центра «Семья», сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта. /ТАСС/. Девочка-подросток Лидия Сушко самовольно покинула отделение временного пребывания Центра «Семья» в Петропавловске-Камчатском, ее ищут. Об этом сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

«Приметы девочки: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в черную куртку, черные штаны, розовые кроссовки», — рассказали в общественной организации.

Уточняется, что девочка самовольно ушла из отделения временного пребывания Центра «Семья».