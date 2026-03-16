На Камчатке разыскивают пропавшего подростка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта. /ТАСС/. Девочка-подросток Лидия Сушко самовольно покинула отделение временного пребывания Центра «Семья» в Петропавловске-Камчатском, ее ищут. Об этом сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде «Доброволец».
«Приметы девочки: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в черную куртку, черные штаны, розовые кроссовки», — рассказали в общественной организации.
Уточняется, что девочка самовольно ушла из отделения временного пребывания Центра «Семья».