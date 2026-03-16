В России сократилось количество банкоматов до минимума за 16 лет

РИА Новости: число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Число банкоматов в РФ по итогам прошлого года сократилось до минимальных с 2010 года 138 тысяч устройств, подсчитало РИА Новости по данным Банка России.

Так, на 1 января 2026 года количество устройств самообслуживания в стране составило 138 028 штук. Это стало минимумом с середины 2010 года — на тот момент в стране насчитывалось 139 тысяч банкоматов.

В прошлом году число банкоматов сократилось на 5,9 тысячи — это минимальные темпы сокращения с 2020 года (тогда их число снизилось всего на 2,6 тысячи). В 2024 году банкоматная сеть уменьшилась почти на 7 тысяч устройств, а годом ранее — вовсе на 29 тысяч.

Число устройств самообслуживания в целом сокращается последние 10 лет — с середины 2014 года, когда на пике их было 235,5 тысячи штук.