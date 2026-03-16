«Это такое бремя»: Дмитрий Дибров заявил, что стильно одевается для возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал журналистам, что сам подбирает себе стиль.
По его словам, он хочет стильно и красиво одеваться для новой возлюбленной Екатерины Гусевой, чтобы ей нравится.
— Ребят, вот девочки из центра Москвы — такие привередливые. Приходится много думать о внешнем виде. Это такое бремя. Но это сладкое бремя! — заявил он в беседе с изданием News.ru.
14 марта Дмитрий Дибров появился на Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в компании новой спутницы. Телеведущий вышел на мероприятие с нутрициологом Екатериной Гусевой, но официально представлять ее журналистам не стал.
До этого Дибров в разговоре с блогером Юрием Хованским признался, что снова влюбился. По его словам, рядом с ним сейчас очень достойная женщина. Но в том интервью он так и не раскрыл имя новой возлюбленной.
Ранее телеведущего раскритиковали за неэтичное поведение. Дибров появился в общественном месте с расстегнутой ширинкой. Нарколог и психиатр Василий Шуров отметил, что журналист мог быть нетрезв в этот момент. Дело в том, что спиртное блокирует центры поведения, из-за чего человек начинает делать то, «чего ему не хватило».