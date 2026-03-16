В Госдуме предложили выдавать карты «Связи поколений»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести карту межпоколенческой поддержки «Связи поколений» номиналом 10 тысяч рублей и выдавать её женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет.
Официальное обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения карты межпоколенческой поддержки “Связи поколений” номиналом 10 тысяч рублей ежегодно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, имеющих внуков в возрасте от 6 до 13 лет и реально участвующих в их воспитании», — сказано в обращении.
Предлагается предусмотреть возможность использования средств такой карты исключительно на совместное посещение музеев, театров, выставок, цирков, планетариев, зоопарков, концертных площадок, детских культурно-просветительских программ, а также на внутригородские и внутрирегиональные культурно-познавательные поездки.
«Справедливая Россия» предлагает начать с пилотного проекта в нескольких регионах. Посмотрим, как пойдет, сколько семей заинтересуется, что нужно будет доработать. Мы уверены, что это одна из тех идей, которые делают государство человечнее, а семьи — крепче", — заявил Миронов РИА Новости.
Он отметил, что главная цель проекта — укрепление связей между поколениями.
«Бабушки и дедушки — главные хранители традиций. Они рассказывают, как отмечали Масленицу в детстве, как пели военные песни всем двором 9 Мая. Если мы хотим, чтобы дети выросли с любовью к Родине, чтобы они знали свои корни, — мы обязаны дать пожилым людям возможность быть рядом с внуками как можно чаще. Эти 10 тысяч рублей в год — инвестиция в будущее страны», — сказала Лантратова РИА Новости.