Работающих россиян предупредили о масштабных изменениях в 2026 году

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пять новаций, актуальных для работников и работодателей в 2026 году назвала агентству «Прайм» доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Прежде всего, это рост МРОТ до 27 093 рублей в месяц: он не только повлияет на зарплаты, но и на размер привязанных к нему пособий. Кроме того, больничные листы будут выдавать по новым правилам.
«Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, следующий больничный будет выдаваться всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболеваний», — пояснила Рогалева.
Право на больничные получат и самозанятые, которые добровольно уплачивают страховые взносы. Пока это действует в качестве эксперимента.
И, наконец, Госдума обсуждает поправки в Трудовой кодекс, которые затронут привлечение к сверхурочной работы, условия для заключения срочных трудовых договоров и работы неполный день. Все это даст работодателям больше возможностей для управления персоналом, заключила эксперт.