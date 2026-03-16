Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Синнера, посеянного на турнире под 2-м номером. Медведев получил 11-й номер посева.
Медведеву 30 лет, он поднимется на 10-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой организации. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Синнеру 24 года, он занимает 2-е место в мировом рейтинге. На его счету теперь 25 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Соревнование в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд турнира составил $9,4 млн.