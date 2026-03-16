Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: на западе Ирана средства ПВО отражают атаки боевой авиации

Силы противовоздушной обороны задействованы в западной части Ирана для отражения налёта истребителей.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отражают налёт боевой авиации в западной части страны, сообщил телеканал Al Hadath.

Уточняется, что они пытаются перехватить истребители. Данных о том, насколько эффективно действует система ПВО, пока нет.

Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил о нанесении ракетных ударов сразу по четырём американским военным базам на Ближнем Востоке. Были атакованы объекты Ад-Дафра в ОАЭ, Шейх-Иса в Бахрейне, Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте.

КСИР уточнили, что использовали для ударов по ним ударные беспилотные летательные аппараты, баллистические снаряды и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками.

