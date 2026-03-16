Al Hadath: на западе Ирана средства ПВО отражают атаки боевой авиации

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отражают налёт боевой авиации в западной части страны, сообщил телеканал Al Hadath.
Уточняется, что они пытаются перехватить истребители. Данных о том, насколько эффективно действует система ПВО, пока нет.
Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил о нанесении ракетных ударов сразу по четырём американским военным базам на Ближнем Востоке. Были атакованы объекты Ад-Дафра в ОАЭ, Шейх-Иса в Бахрейне, Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте.
КСИР уточнили, что использовали для ударов по ним ударные беспилотные летательные аппараты, баллистические снаряды и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками.