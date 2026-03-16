Прямой рейс связал Владивосток и китайский Ичан

Открытие нового маршрута связывают с ростом туристических и деловых поездок между Россией и Китаем. Дополнительный интерес к таким направлениям поддерживает действующий безвизовый режим между странами для краткосрочных поездок. Он позволяет людям с обычными паспортами находиться в другой стране до 30 дней с туристическими, деловыми и гуманитарными целями.