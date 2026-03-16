Прямой рейс связал Владивосток и китайский Ичан

Первый самолет из нового аэропорта вылетел в Россию.

Источник: Комсомольская правда

14 марта в 17:38 в международном аэропорту в Ичане приземлился рейс из Владивостока. С этого момента официально открыт прямой авиамаршрут между городами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Маршрут Ичан — Владивосток будет выполняться раз в неделю. До 30 мая запланирован один рейс по субботам. Время в пути в одну сторону составляет около 3 часов 50 минут.

«В день прибытия первого рейса 91 пассажир из Владивостока прошел пограничный и таможенный контроль в аэропорту Ичана. Для гостей подготовили четырехдневную программу с экскурсиями», — рассказали в представительстве МИД России во Владивостоке.

Открытие нового маршрута связывают с ростом туристических и деловых поездок между Россией и Китаем. Дополнительный интерес к таким направлениям поддерживает действующий безвизовый режим между странами для краткосрочных поездок. Он позволяет людям с обычными паспортами находиться в другой стране до 30 дней с туристическими, деловыми и гуманитарными целями.