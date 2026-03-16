В Сети появилось новое фото Пугачевой с тростью в руке

76-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике. Певицу и ее мужа, юмориста Максима Галкина*, заметили на одной из улиц Кипра. Фото звездной пары сделала и опубликовала на странице в соцсети местная жительница.
На снимке Примадонна была в бомбере, розовом свитере, джинсах и кроссовках. Она опиралась на трость, но была в хорошем настроении и улыбалась. Артист на снимке обнимал супругу и держал в руке большой букет желтых тюльпанов.
Пользователи Сети оставили комментарии под постом.
«Ого, а почему с тросточкой?»; «Наверное, тяжело долго гулять»; «Слишком исхудала за границей», — написали они.
Кипрский дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* мог подвергнуться опасности из-за удара Ирана по британской военной авиабазе Акротири, которая находится недалеко от Лимасола. Об этом 3 марта сообщило издание «Абзац» со ссылкой на осведомленный источник.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.