Фермер получил компенсацию за потерянный из-за тигра скот в Приморье

Жителю Надеждинского района Приморского края передали двух бычков в качестве возмещения ущерба, нанесенного амурским тигром. Инцидент произошел в конце 2025 года. Новые бычки по своим характеристикам полностью соответствуют утраченным. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Компенсация предоставлена Центром «Амурский тигр» в рамках специальной программы, которая реализуется при поддержке организаций-спонсоров.
«Данная инициатива является негосударственной и добровольной. По правилам программы, ущерб не возмещается в денежном эквиваленте. Вместо этого владельцам передают животных, корма или оборудование, соизмеримое по стоимости с потерями», — рассказали в Центре «Амурский тигр».
Процедура получения помощи строго регламентирована. Сначала факт нападения фиксируют госорганы — Министерство лесного хозяйства Приморья или Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края. После получения подтверждения Центр принимает решение о выплате.
Специалисты зачастую идут навстречу сельчанам даже в тех случаях, когда вины хищника нет — например, при отсутствии надлежащего укрытия для скота.