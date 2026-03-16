Россиянин Медведев уступил Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу второй ракетки мира.

Для 30-летнего Медведева это 23-й финал в карьере, он поднимется на 10-е место в рейтинге. На его счету победа на US Open 2021 года и командные трофеи — Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнер, 24 года, выиграл 25-й титул ATP, включая четыре победы на турнирах Большого шлема (Australian Open, US Open, Уимблдон) и два Кубка Дэвиса с Италией.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил 9,4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены с флагом приняли участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.