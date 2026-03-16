Пожар унес жизнь пенсионера в Приморье

Трагический пожар произошел в муниципальном округе Спасск-Дальний Приморского края. В селе Спасское загорелся частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и уже через шесть минут на место прибыли подразделения МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
К моменту прибытия спасателей пожар разгорелся на кухне. Горели стены, пол и домашние вещи. Пожарные приступили к тушению и обследованию помещений.
«Во время работы в одной из комнат спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. Он находился в спальне дома. Спасти хозяина жилья не удалось», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Огонь повредил дом изнутри на площади около 10 квадратных метров. Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Дознаватели устанавливают причину пожара и все обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит выяснить, что именно привело к возгоранию в жилом доме.