Весенний снегопад парализовал работу четырёх аэропортов в Хабаровском крае

Очистка взлётно-посадочных полос продлится до обеда 16 марта.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае с утра 16 марта не принимают и не отправляют воздушные суда четыре аэропорта. Циклон принёс обильные снегопады и от осадков взлётно-посадочные полосы расчищают в Николаевске-на-Амуре, Охотске и Советской Гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До 11:00 закрыты авиагавани Николаевска-на-Амуре, Нелькане и Советской Гавани. Там очищают от снега взлетно-посадочные полосы. Аэропорт Охотска по этой же причине не принимает и не отправляет самолеты до 12:00. Рейсы за 13 — 16 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Сведения о времени вылета рейсов предоставят позже.

Аэропорт Нелькана закрыт до 16:30 для обслуживания воздушных судов.