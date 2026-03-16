Стала известна причина смерти 68-летнего актёра Ершова: он скончался от инсульта

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова. 68-летний актер театра и кино скончался от инсульта. Об этом сообщил его сын Иван Ершов.
«Владимир Александрович умер от инсульта», — сказал он ТАСС.
Напомним, о смерти Ершова стало известно в воскресенье 15 марта.
«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру», — такое сообщение опубликовала пресс-служба Театра на Бронной.
Владимир Ершов — выпускник Школы-студии МХАТ, в Театре на Бронной он работал с 1984 года. В его послужном списке десятки ролей в театре и кино. Так, Ершов играл в спектаклях «Дон Жуан» по произведению Жана-Батиста Мольера, «Женитьба» по одноименному произведению Николая Гоголя и других. Кинозрители запомнили его по ролям в фильмах и сериалах «Хороший человек», «Гоп-стоп», «Следствие ведут знатоки», «Живой Пушкин», «Дух». Ершов работал с такими известными режиссерами, как Евгений Лазарев, Анатолий Эфрос и другими.
Пока не было объявлено, где и когда пройдёт прощание с артистом.
