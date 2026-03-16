Стала известна причина смерти 68-летнего актёра Ершова: он скончался от инсульта

Владимир Ершов — выпускник Школы-студии МХАТ, в Театре на Бронной он работал с 1984 года. В его послужном списке десятки ролей в театре и кино. Так, Ершов играл в спектаклях «Дон Жуан» по произведению Жана-Батиста Мольера, «Женитьба» по одноименному произведению Николая Гоголя и других. Кинозрители запомнили его по ролям в фильмах и сериалах «Хороший человек», «Гоп-стоп», «Следствие ведут знатоки», «Живой Пушкин», «Дух». Ершов работал с такими известными режиссерами, как Евгений Лазарев, Анатолий Эфрос и другими.