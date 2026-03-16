«Я предаю друзей?» Психолог объяснила, нормально ли «вырасти» из старой дружбы

Иногда дружба, которая казалась вечной, вдруг начинает ощущаться иначе. Встречи становятся утомительными, разговоры — натянутыми, а после общения вместо радости появляется странное чувство опустошения. Многие в такой момент пугаются и начинают думать, что предают близких. Однако, как объяснила Life.ru психолог Валерия Литвинцева, чаще всего речь идёт о естественных изменениях в жизни.

Источник: Life.ru

Иногда человек начинает замечать странное ощущение в старой дружбе. Вроде всё осталось как раньше: те же люди, те же встречи и разговоры. Но внутри появляется чувство дистанции. Темы больше не совпадают, интересы расходятся, шутки уже не кажутся такими смешными, а после общения возникает не радость, а усталость.

Валерия Литвинцева.

Психолог.

Психолог пояснила, что в такие моменты люди часто испытывают чувство вины и начинают думать, что с ними «что-то не так». На самом деле дружба формируется на основе общего жизненного контекста — возраста, среды, интересов, ценностей и жизненных задач.

Например, школьных друзей объединяет одна реальность, университетских — другая, а коллег — третья. Пока этот контекст совпадает, людям легко находить общий язык.

По словам специалиста, со временем люди неизбежно меняются: кто-то активно строит карьеру, кто-то сосредотачивается на семье, кто-то пересматривает ценности и образ жизни. То, что раньше объединяло, постепенно теряет значение — и возникает ощущение, будто человек «вырос» из прежней дружбы.

«Психике бывает трудно принять такие изменения, потому что дружба часто воспринимается как что-то постоянное. Поэтому появляется чувство предательства — будто если отношения ослабевают, значит кто-то оказался недостаточно верным», — отметила Литвинцева.

Литвинцева подчеркнула, что зрелые отношения допускают изменения. Иногда дружба просто трансформируется: ежедневное общение сменяется редкими, но тёплыми встречами. Бывает и так, что отношения постепенно заканчиваются, потому что у людей больше не остаётся общего пространства для контакта.

«Самое болезненное — признать, что отношения изменились. Ведь вместе с этим приходится отпускать часть собственной истории: воспоминания, привычные роли, ощущение “мы всегда вместе”. Но взрослая жизнь почти всегда связана с изменением социальных кругов», — отметила психолог.

По словам эксперта, люди появляются в нашей жизни на разных этапах и часто остаются рядом ровно столько, сколько длится этот период.

«Поэтому главный вопрос здесь не в том, предательство это или нет. Гораздо честнее спросить себя: остаётся ли эта дружба живой — или мы просто продолжаем её по привычке», — заключила Литвинцева.

Ранее Life.ru писал, что всё больше людей начинают заменять живое общение диалогами с нейросетями. Многих привлекает то, что искусственный интеллект всегда поддерживает разговор, делает комплименты и не критикует собеседника. Однако при нехватке реального общения такие беседы могут постепенно вытеснять живые контакты и формировать зависимость.

