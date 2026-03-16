Псевдоюристы начали предлагать россиянам «перерасчет пенсий»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россиян предупредили о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
«Параллельно с телефонным мошенничеством сохраняется угроза со стороны псевдоюридических организаций. В преддверии индексации пенсий с 1 апреля активизируются фирмы, которые в офлайн-режиме навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей», — сообщил он.
«Эти фирмы создают сайты-клоны официальных структур, используют нечеткие формулировки в договорах и исчезают после получения оплаты, не оказав никакой реальной помощи», — добавил Кучава.
По его словам, крайне важно донести до граждан, что индексация пенсий с 1 апреля носит беззаявительный характер. «Это означает, что Социальный фонд производит перерасчет автоматически, и пенсионеру не нужно никуда ходить, писать заявления, а тем более сообщать какие-либо коды из СМС по телефону», — уточнил Кучава.
Он напомнил, что ни одна государственная структура не требует от граждан совершения операций со счетами по телефону и не запрашивает конфиденциальные данные.
«Главная рекомендация для защиты от подобных посягательств — прерывать любой разговор, как только речь заходит о кодах из СМС или “безопасных счетах”, и самостоятельно перезванивать в официальные учреждения по номерам, указанным на их официальных сайтах», — заключил эксперт.