Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Псевдоюристы начали предлагать россиянам «перерасчет пенсий»

РИА Новости: мошенники навязывают пенсионерам услуги по перерасчету пенсий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россиян предупредили о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Параллельно с телефонным мошенничеством сохраняется угроза со стороны псевдоюридических организаций. В преддверии индексации пенсий с 1 апреля активизируются фирмы, которые в офлайн-режиме навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей», — сообщил он.

«Эти фирмы создают сайты-клоны официальных структур, используют нечеткие формулировки в договорах и исчезают после получения оплаты, не оказав никакой реальной помощи», — добавил Кучава.

По его словам, крайне важно донести до граждан, что индексация пенсий с 1 апреля носит беззаявительный характер. «Это означает, что Социальный фонд производит перерасчет автоматически, и пенсионеру не нужно никуда ходить, писать заявления, а тем более сообщать какие-либо коды из СМС по телефону», — уточнил Кучава.

Он напомнил, что ни одна государственная структура не требует от граждан совершения операций со счетами по телефону и не запрашивает конфиденциальные данные.

«Главная рекомендация для защиты от подобных посягательств — прерывать любой разговор, как только речь заходит о кодах из СМС или “безопасных счетах”, и самостоятельно перезванивать в официальные учреждения по номерам, указанным на их официальных сайтах», — заключил эксперт.