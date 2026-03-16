Школьники Приморья после ЕГЭ оценят экзамены по QR-коду

Участники ЕГЭ в этом году смогут повлиять на качество проведения итоговой аттестации в Приморье. Сразу после завершения испытания выпускникам предложат оценить организацию процесса с помощью QR-кода, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Нас с вами могут оценить дети именно по QR-коду: о том, что было не так, и каким образом что-то помешало ученику реализовать свои знания в этой государственной итоговой аттестации», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморского края, министра образования Эльвиры Шамоновой.
Помимо нововведений для учеников, на заседании комиссии обсудили и работу общественных наблюдателей. В крае делают ставку на прозрачность процедуры: присутствие независимых контролеров помогает сохранить доверие к результатам со стороны родителей и педагогов.
Эффективность такой системы в Приморье уже получила высокую оценку на федеральном уровне. По итогам прошлой экзаменационной кампании Рособрнадзор поставил региону высокий балл — 99,8%.
К слову, в 2025 году за порядком на экзаменах следили более тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Почти 300 из них представляли родительские комитеты. Наблюдатели работали во всех 34 муниципалитетах края, где расположены пункты сдачи.
Как сообщили в краевом министерстве образования, основной этап сдачи ЕГЭ и ОГЭ стартует 1 июня. В случае необходимости будут организованы и дополнительные «сентябрьские» пересдачи. Всего в этом году сдавать единый госэкзамен планируют 9370 приморцев, а основной государственный экзамен (для девятиклассников) — почти 21 тысяча человек.
Напомним, что обществознание вновь стало самым популярным предметом по выбору у приморских выпускников, сдающих ЕГЭ. Заявления на этот экзамен подали 3823 участника, что составляет 41% от всех зарегистрировавшихся на итоговую аттестацию.