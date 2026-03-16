Трамп пригрозил НАТО плохим будущим, если альянс не сделает одну вещь: вот о чём речь

Трамп: НАТО ждёт плохое будущее, если альянс не поможет США в войне с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригрозил Североатлантическому альянсу «очень плохим будущим» в случае, если страны НАТО откажутся помогать США в войне с Ираном. В частности, речь идёт об участии в предложенной Трампом коалиции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

«Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — сказал американский лидер в интервью британскому изданию Financial Times, комментируя свой призыв к странам Запада принять участие в коалиции.

Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.

Накануне Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

Ранее глава иранского МИД Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по проливу без каких-либо препятствий, утверждает министр.

