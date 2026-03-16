Университеты переходят на электронные студенческие билеты и зачетные книжки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Студенты вузов, ординаторы, аспиранты и ассистенты-стажеры переходят на электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Но по отдельному заявлению их все еще можно оформить и в бумажном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.