МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Студенты вузов, ординаторы, аспиранты и ассистенты-стажеры переходят на электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Но по отдельному заявлению их все еще можно оформить и в бумажном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Российские университеты переходят на электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Студенты вузов, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты могут получить доступ к своим электронным студенческим билетам, зачетным книжкам и иным документам, подтверждающим обучение, тремя способами: на интернет-ресурсах университетов, в которых обучаются; через Единый портал госуслуг; с использованием мессенджера Max», — говорится в сообщении.
Сейчас более 4,5 млн студентов могут подтвердить сведения о студенческих билетах и зачетных книжках через ЕПГУ и Max. Организация и ведение Федеральной информационной системы ГИА осуществляется Рособрнадзором, уточнили в ведомстве.
В случае необходимости, обучающимся по-прежнему могут выдать бумажные версии документов. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. При этом их единые общефедеральные стандарты отменены — форма будет определяться образовательными организациями самостоятельно, уточнили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что проверка электронного студенческого билета универсальна и может проводиться всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы — образовательными и научными учреждениями, коммерческими, транспортными, культурными и иными организациями, предоставляющими студентам льготы и скидки.
Цифровизация документов об обучении позволяет дополнительно автоматизировать процедуры документооборота образовательных организаций, а также облегчает подтверждение статуса обучающихся и получение ими предусмотренных законодательством льгот, заключили в ведомстве.