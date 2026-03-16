Трамваи на Баляева во Владивостоке будут ходить и во время стройки КРТ

Руководитель ГК «Остов» Игорь Шаповалов уточнил в интервью «РБК Приморье», что благоустройство трамвайного кольца на Баляева входит в обязательства девелопера по КРТ и рассчитано на то, чтобы сделать пересадку удобнее для пассажиров. По его словам, трамваи при этом продолжат ходить, а сами работы привязали к уже начавшемуся демонтажу торгового центра «Самоцвет», признанного самовольной постройкой. На освобождённой площадке компания собирается построить жилой комплекс «Парковые высоты» и обновить трамвайную инфраструктуру, включая трамвайное кольцо и остановочную зону.