Трамваи на Баляева во Владивостоке будут ходить и во время стройки КРТ

Проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке не предполагает остановку или сокращение движения трамваев через кольцо на Баляева. Об этом сообщила группа компаний «Остов», к которой относится застройщик ООО «СЗ “Парковые высоты”.
Руководитель ГК «Остов» Игорь Шаповалов уточнил в интервью «РБК Приморье», что благоустройство трамвайного кольца на Баляева входит в обязательства девелопера по КРТ и рассчитано на то, чтобы сделать пересадку удобнее для пассажиров. По его словам, трамваи при этом продолжат ходить, а сами работы привязали к уже начавшемуся демонтажу торгового центра «Самоцвет», признанного самовольной постройкой. На освобождённой площадке компания собирается построить жилой комплекс «Парковые высоты» и обновить трамвайную инфраструктуру, включая трамвайное кольцо и остановочную зону.
С администрацией Владивостока застройщик заключил соглашение о реализации проекта КРТ в августе 2025 года, при этом СЗ «Парковые высоты» зарегистрировали в городе в мае 2023-го, а сама компания входит в ГК «Остов», которая также развивает жилой комплекс «Старк». По условиям договора девелопер, помимо жилья, берёт на себя создание крытого фермерского рынка на месте старых павильонов, обновление входной группы парка Минного городка и ремонт спортивных залов школы № 66 примерно на 30 млн рублей.
Проект предусматривает возведение жилого комплекса площадью около 15,9 тыс. квадратных метров и благоустройство более 7 тыс. квадратных метров вокруг домов. Эти пространства застройщик описывает как общественные зоны с озеленением, детскими и спортивными площадками, которые планируют оформить в общей концепции с реконструируемым парком Минного городка.