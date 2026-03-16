Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета: общий лимит вычета при расходах на лечение составляет не более 150 тысяч рублей в год, но по дорогостоящим видам лечения он не применяется — сумма вычета равна фактически произведенным расходам, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.