Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета: общий лимит вычета при расходах на лечение составляет не более 150 тысяч рублей в год, но по дорогостоящим видам лечения он не применяется — сумма вычета равна фактически произведенным расходам, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.
«Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей. При этом по дорогостоящим видам лечения общий лимит не применяется», — говорится в сообщении.
Гражданин может воспользоваться этим налоговым вычетом в размере фактически произведенных расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, но не более 150 000 рублей за год, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.
«По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения. Неиспользованный остаток социального налогового вычета перенести на следующий год нельзя», — поясняет ФНС.