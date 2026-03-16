Губернатор Иркутской области снял режим ЧС в Бодайбо

С 16 марта 2026 года в Бодайбо прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщил губернатор Иркутской области после рабочей поездки в город.
— С командой посетили котельные, попавшие в зону аварии, прошли по домам жителей, встретились с жителями. Лично убедился, что теплоснабжение в домах восстановлено. Большинство домов в зоне ЧС также подключены к холодному водоснабжению, — пояснил Игорь Кобзев.
С момента происшествия, когда 30 января перестали работать четыре котельные и более 1300 человек остались без воды и тепла, к системе водоснабжения подключили 151 дом, где живут 1 389 человек. Отремонтировано более 2,8 километра трубопроводов, проложено свыше 10,4 километра новых сетей.
38 домов пока нельзя подключить к центральному водоснабжению по техническим причинам. Для людей подвозят воду. Дома подключат после окончания отопительного сезона. Сейчас на уровне области введут режим повышенной готовности.