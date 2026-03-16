Губернатор Иркутской области снял режим ЧС в Бодайбо

С момента происшествия, когда 30 января перестали работать четыре котельные и более 1300 человек остались без воды и тепла, к системе водоснабжения подключили 151 дом, где живут 1 389 человек. Отремонтировано более 2,8 километра трубопроводов, проложено свыше 10,4 километра новых сетей.