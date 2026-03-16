Сертификаты на 10 тысяч рублей хотят выдавать пенсионерам за воспитание внуков

Сертификат «Связь поколений» преподносится законодателями как карта межпоколенческой поддержки. Получить такую карту смогут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие внуков в возрасте от шести до 13 лет и реально участвующие в их воспитании.
По задумке авторов инициативы, председателя партии Сергея Миронова и председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, сертификатом можно будет оплачивать только совместный досуг пенсионеров и внуков. К такому досугу относят походы в театры, зоопарки, музеи, планетарии и подобные культурные и научно-познавательные учреждения, посещение концертов и выставок, а также внутригородские и внутрирегиональные культурно-познавательные поездки.
Карты «Связь поколений» планируется опробовать в виде пилотного проекта в нескольких регионах. Инициатива уже направлена министру культуры Ольге Любимовой.
Необходимость таких сертификатов парламентарии обуславливают тем, что пожилые люди являются «главными хранителями традиций», поэтому у бабушек и дедушек должна быть возможность больше времени проводить с внуками, чтобы передать им эти традиции и любовь к Родине.
Как будет определяться реальность участия пенсионеров, претендующих на сертификат, в воспитании внуков, пока умалчивается.
Отметим, что в инициативе справедливороссы указывают старый, дореформенный пенсионный возраст. К 2028 году он должен быть увеличен до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. Возраст повышают постепенно, и в 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, достигшие 59 лет. Соответственно, граждане предпенсионного возраста могут практически не участвовать в жизни внуков просто потому, что бабушки и дедушки до сих пор работают наравне с мамами и папами. (А с учётом размера пенсий многие продолжают работать и по достижению пенсионного возраста.).
Но «Справедливая Россия» регулярно критикует пенсионную реформу и настаивает если не на её отмене, то хотя бы на мерах, улучшающих положение пожилых граждан.