Сертификаты на 10 тысяч рублей хотят выдавать пенсионерам за воспитание внуков

Отметим, что в инициативе справедливороссы указывают старый, дореформенный пенсионный возраст. К 2028 году он должен быть увеличен до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. Возраст повышают постепенно, и в 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, достигшие 59 лет. Соответственно, граждане предпенсионного возраста могут практически не участвовать в жизни внуков просто потому, что бабушки и дедушки до сих пор работают наравне с мамами и папами. (А с учётом размера пенсий многие продолжают работать и по достижению пенсионного возраста.).