Сертификаты на 10 тысяч рублей хотят выдавать пенсионерам за воспитание внуков

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили выдавать пенсионерам, имеющим внуков, сертификаты «Связь поколений» номиналом в 10 тысяч рублей ежегодно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Источник: ДЕЙТА

Сертификат «Связь поколений» преподносится законодателями как карта межпоколенческой поддержки. Получить такую карту смогут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие внуков в возрасте от шести до 13 лет и реально участвующие в их воспитании.

По задумке авторов инициативы, председателя партии Сергея Миронова и председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, сертификатом можно будет оплачивать только совместный досуг пенсионеров и внуков. К такому досугу относят походы в театры, зоопарки, музеи, планетарии и подобные культурные и научно-познавательные учреждения, посещение концертов и выставок, а также внутригородские и внутрирегиональные культурно-познавательные поездки.

Карты «Связь поколений» планируется опробовать в виде пилотного проекта в нескольких регионах. Инициатива уже направлена министру культуры Ольге Любимовой.

Необходимость таких сертификатов парламентарии обуславливают тем, что пожилые люди являются «главными хранителями традиций», поэтому у бабушек и дедушек должна быть возможность больше времени проводить с внуками, чтобы передать им эти традиции и любовь к Родине.

Как будет определяться реальность участия пенсионеров, претендующих на сертификат, в воспитании внуков, пока умалчивается.

Отметим, что в инициативе справедливороссы указывают старый, дореформенный пенсионный возраст. К 2028 году он должен быть увеличен до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. Возраст повышают постепенно, и в 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, достигшие 59 лет. Соответственно, граждане предпенсионного возраста могут практически не участвовать в жизни внуков просто потому, что бабушки и дедушки до сих пор работают наравне с мамами и папами. (А с учётом размера пенсий многие продолжают работать и по достижению пенсионного возраста.).

Но «Справедливая Россия» регулярно критикует пенсионную реформу и настаивает если не на её отмене, то хотя бы на мерах, улучшающих положение пожилых граждан.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше