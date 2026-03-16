Бронзит не взял приз за «Лучший короткометражный анимационный фильм» на «Оскаре»

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Российский режиссер анимационных фильмов, сценарист и художник-аниматор Константин Бронзит не выиграл приз в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премии «Оскар». Награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски, следует из трансляции мероприятия, которую в воскресенье ведет телеканал ABC.
Троекратный номинант на «Оскар» Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка».
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt. 98-я по счету церемония проходит в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе.