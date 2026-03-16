Команда «Восход-Приморье» выиграла Кубок России по мотогонкам на льду

За приморский клуб выступили Дмитрий Колтаков, Сергей Макаров и Григорий Амазаспян. По словам Сергея Макарова, ледовый спидвей остаётся одним из самых экстремальных технических видов спорта. На спецмотоциклах нет тормозов, поэтому всё решают реакция и точный расчёт пилота. Гонщик отметил, что в поворот они заходят примерно на скорости около 90 километров в час. На прямых участках спортсмены разгоняются до 140−150 километров в час. По его словам, любая ошибка может дорого обойтись, а успех зависит и от подготовки техники, и от слаженности команды.