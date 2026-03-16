Команда «Восход-Приморье» выиграла Кубок России по мотогонкам на льду

Приморская команда «Восход-Приморье» выиграла командный Кубок России по мотогонкам на льду. Финал прошёл
В финале Кубка сошлись пять сильнейших клубов страны. Это три лучшие команды Высшей лиги сезона 2026 года и два коллектива Суперлиги, не попавшие в призы чемпионата России. Основная борьба развернулась между командами из Владивостока, Мелеуза, Шадринска, Иркутска и Красногорска. «Восход-Приморье» набрал 10 очков. «Спартак» из Мелеуза набрал девять очков. «Торпедо-ШААЗ им. Н. Красникова» набрал семь очков.
За приморский клуб выступили Дмитрий Колтаков, Сергей Макаров и Григорий Амазаспян. По словам Сергея Макарова, ледовый спидвей остаётся одним из самых экстремальных технических видов спорта. На спецмотоциклах нет тормозов, поэтому всё решают реакция и точный расчёт пилота. Гонщик отметил, что в поворот они заходят примерно на скорости около 90 километров в час. На прямых участках спортсмены разгоняются до 140−150 километров в час. По его словам, любая ошибка может дорого обойтись, а успех зависит и от подготовки техники, и от слаженности команды.
Победа в Кубке России продолжила удачный сезон для «Восхода-Приморья». В начале марта приморцы выиграли командный чемпионат России в Высшей лиге. Заключительные этапы прошли в Саранске. Команда из Владивостока уверенно возглавила турнирную таблицу и заняла первое место по итогам сезона.