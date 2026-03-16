Глава немецких демократов побрила голову налысо после провала на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер сдержала обещание и обрила голову налысо после того, как партия показала слабый результат на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга. Такое решение она приняла в рамках публичного пари, которое заключила заранее на случай неудачи своей политической силы.