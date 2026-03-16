Глава немецких демократов побрила голову налысо после провала на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер сдержала обещание и обрила голову налысо после того, как партия показала слабый результат на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга. Такое решение она приняла в рамках публичного пари, которое заключила заранее на случай неудачи своей политической силы.
Ранее Бюттнер после оглашения итогов голосования 8 марта подтвердила, что выполнит своё обещание, однако конкретные сроки при этом не называла. Она подчёркивала готовность следовать своему слову вне зависимости от реакции общественности.
Вечером 15 марта политик опубликовала в социальной сети видео, на котором сначала появляется в ярком платке, а затем демонстрирует уже обритую налысо голову. При этом Бюттнер улыбается и выглядит довольной.
«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — отметила она.
