В Хабаровском крае установят тысячи устройств для защиты редких аистов

В Хабаровском крае в течение 2026 года на 10 магистральных линиях электропередачи будут установлены более 6 тысяч птицезащитных устройств, — сообщает ПАО «Россети». Общая численность ПЗУ в регионе достигнет почти 95 тысяч штук. Это позволит предотвращать поражение птиц током и снизить риски технологических нарушений, от которых зависит электроснабжение жителей и предприятий.