В Хабаровском крае установят тысячи устройств для защиты редких аистов

В Хабаровском крае в течение 2026 года на 10 магистральных линиях электропередачи будут установлены более 6 тысяч птицезащитных устройств, — сообщает ПАО «Россети». Общая численность ПЗУ в регионе достигнет почти 95 тысяч штук. Это позволит предотвращать поражение птиц током и снизить риски технологических нарушений, от которых зависит электроснабжение жителей и предприятий.
Большая часть устройств будет смонтирована на ЛЭП, проходящих через заболоченные территории в пригородах Хабаровска и соседних районах. Особое внимание уделят местам гнездования редкого дальневосточного аиста.
Птицезащитные устройства препятствуют посадке птиц на опоры ЛЭП, не причиняя им вреда. При проектировании и монтаже специалисты энергетиков тесно сотрудничают с экологами и орнитологами, которые ведут учет редких видов, составляют карты расположения гнезд и передают данные для безопасной установки ПЗУ и площадок для гнездования.
Кроме Хабаровского края, в 2026 году планируется установка 21 тысячи новых птицезащитных устройств в Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае.