Горнолыжную базу выставили на продажу в Приморье

Действующую горнолыжную базу «Алексеевка», расположенную в Партизанском районе Приморья, выставили на продажу перед закрытием горнолыжного сезона. Объект площадью 3,8 гектара функционирует около 20 лет. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений, с которым ознакомилась корр. ИА PrimaMedia.
Выставленная на продажу база находится в 10 километрах от села Сергеевка и примерно в 90 километрах от Находки. База «Алексеевка» работает с 2006 года. На территории располагаются дома отдыха, рассчитанные на 40 человек, кафе, баня, чан, парковка, места для пикников. Основной объект комплекса — горнолыжный склон длиной около километра, оборудованный подъемником и системой оснежения. Также на территории имеются тренировочный спуск, две тюбинговые горки, каток и прокатное оборудование для лыж, сноубордов и коньков.
По словам собственников, база продолжает работу и развивается как заметный объект туристической инфраструктуры региона.
Ранее в рамках обзора горнолыжных баз ИА PrimaMedia писало, что входной билет на базу «Алексеевка» для взрослого человека в этом сезоне стоил 350 рублей и 250 рублей для ребенка. Стоимость пользования подъемником разная. Например, один подъем для взрослого человека — 200 рублей, а для ребенка — 150. Суточный абонемент для взрослого в будни обходится в 2500, для ребенка — 1500 рублей. В выходные цены выше — 3000 рублей для взрослого и 2000 рублей для ребенка. Комплект с лыжами или сноубордом обходится в 800 рублей в час для взрослых, для детей эта цена немного ниже — 600 рублей. Аренда коньков — 300 рублей в час.
Стоимость входа и пользования подъемником не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. А вот аренда жилья подорожала. Двухместный номер в сутки стал стоить 4500 (плюс 500) рублей, 4-местный — 8000 (плюс 800) и 6-местный — 12000 (плюс 1200).
Недавно первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина отмечала в интервью ИА PrimaMedia, что, встречая порядка 4 млн туристов, власти осознают: туристическая инфраструктура не поспевает за ростом туристического потока. Вызывает обеспокоенность как дефицит благоустроенных пространств, пляжных территорий, так и недостаточно развитая инфраструктура в муниципалитетах, обладающих уникальной природой.