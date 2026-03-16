Горнолыжную базу выставили на продажу в Приморье

Ранее в рамках обзора горнолыжных баз ИА PrimaMedia писало, что входной билет на базу «Алексеевка» для взрослого человека в этом сезоне стоил 350 рублей и 250 рублей для ребенка. Стоимость пользования подъемником разная. Например, один подъем для взрослого человека — 200 рублей, а для ребенка — 150. Суточный абонемент для взрослого в будни обходится в 2500, для ребенка — 1500 рублей. В выходные цены выше — 3000 рублей для взрослого и 2000 рублей для ребенка. Комплект с лыжами или сноубордом обходится в 800 рублей в час для взрослых, для детей эта цена немного ниже — 600 рублей. Аренда коньков — 300 рублей в час.