Новый ФОК откроют во Владивостоке на стадионе «Строитель»

Во Владивостоке 25 марта откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта. Объект построен на территории стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В здании разместился современный спортивный зал площадью около 740 квадратных метров и городской центр тестирования нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Планируется, что комплекс сможет принимать до 400 человек в день и станет круглогодичной площадкой для тренировок детей и молодежи.
Открытие нового объекта отметят спортивным фестивалем ГТО. В нем примут участие около 100 юных спортсменов из движения «Юнармия» и городских спортивных федераций. Для участников подготовят тестирование нормативов, показательные выступления и командные соревнования.
Комплекс построен в рамках мастер-плана развития Владивостока. Стоимость работ по поставке и монтажу оборудования, а также подготовке основания составила более 190 миллионов рублей, большая часть средств выделена из краевого бюджета.
Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин рассказал, что игровой зал размером 37 на 20 метров оборудован спортивным паркетом и подходит для занятий мини-футболом, баскетболом и гандболом.
«В комплексе есть раздевалки, санитарные помещения и оборудование для тестирования нормативов ГТО, что позволит проводить здесь тренировки и соревнования», — отметил он.