Врач из Иркутска назвал смертельную дозу алкоголя для человека

Пять промилле алкоголя в крови смертельно опасны.

Источник: Комсомольская правда

Пять промилле алкоголя в крови смертельно опасны. Как пояснил нарколог Андрей Сергеев из Иркутского областного психоневрологического диспансера, это приравнивается к 2,5 миллиграммам в выдыхаемом воздухе, которые покажет алкотестер. Шансы выжить при таком уровне алкоголя индивидуальны.

Напомним, 10 марта 2026 года в столице Приангарья задержали самого пьяного водителя. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр.

— У водителя на момент исследования в крови было девять промилле алкоголя. Это запредельный показатель. За 18 лет практики у меня было три или четыре таких случая, — подчеркнул специалист.

При себе у виновника аварии было еще несколько бутыльков с крепким алкоголем. Процедура освидетельствования подтвердила очевидное: мужчина был пьян. Автомобиль отправили на спецстоянку, а нарушителя ждет суд.