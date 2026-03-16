Россияне рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы

РИА Новости: почти четверть россиян добираются до работы за 15−30 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почти четверть россиян (23%) добираются до работы за 15−30 минут, еще 12% тратят на дорогу менее 15 минут, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Почти четверть (23%) опрошенных россиян добираются от дома до работы за 15−30 минут.

Менее 15 минут добираются до рабочего места 12% участников исследования", — сказано в исследовании.

Уточняется, что 18% респондентов проводят в пути от 30 до 45 минут, у пятой части опрошенных (20%) дорога занимает 45−60 минут. Еще 15% россиян сообщили, что их поездка до работы в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Время в пути также зависит от региона проживания. Так, среди жителей Москвы 30% тратят на дорогу 45−60 минут, а 21% — от одного до двух часов. В регионах путь до работы обычно короче: например, в Нижегородской области 33% респондентов добираются за 15−30 минут, в Самарской области и Татарстане — по 31%.

Опрос hh.ru проводился с 10 по 17 февраля 2026 года среди 1 789 респондентов.