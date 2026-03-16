Подросток во Франции убил мать молотком во время ссоры

Во французской Ницце 13-летний подросток признался, что ударил свою 42-летнюю мать молотком по голове, из-за чего она умерла. Об этом сообщила прокуратура Франции в воскресенье, 15 марта, передает издание Le Figaro.
Отмечается, что сначала мальчик отрицал свою причастность к убийству. Но в итоге признался, что нанес удары родительнице. Подросток рассказал, что после ссоры с матерью, которая упрекала его в употреблении спиртного, сильно ударил ее и толкнул, а потом нанес удар молотком.
Прокурор попросил поместить малолетнего подозреваемого под стражу до суда.
13 марта полиция и службы экстренной помощи прибыли по вызову в квартиру жертвы в пригороде Луи-Брайль на востоке Ниццы, выбили дверь и обнаружили женщину с серьезными ранениями на лице и ее сына в состоянии шока. Врачи не смогли спасти мать мальчика.
Полиция поместила подростка под стражу из-за несоответствий в его показаниях. Во время обыска в квартире был найден молоток со следами крови. Мальчик прошел психиатрическое обследование, которое показало, что он находится в здравом уме и не имеет психических отклонений.
