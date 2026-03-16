Работников и работодателей в РФ ждут пять серьёзных изменений

Работники и работодатели в РФ в 2026 году столкнутся с пятью актуальными новациями. Об этом напомнила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Эксперт указала на то, что рост МРОТ до 27 093 рублей в месяц повлияет не только на размер заработной платы, но и на величину ряда пособий.
По новым правилам будет производиться выдача больничных листов.
«Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, следующий больничный будет выдаваться всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболевания», — сказала Рогалева агентству «Прайм».
Эксперт назвала также три области, которых коснутся обсуждаемые в Госдуме поправки в Трудовой кодекс. Речь идёт о привлечении сотрудников к сверхурочной работе, условиях заключения срочных трудовых договоров и работе в течение неполного дня.
