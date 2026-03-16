Фильм «Грешники» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Фильм ужасов «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Трансляцию мероприятия ведет телеканал ABC.
За победу в этой категории также боролись скандинавская драма «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025), «Марти Великолепный» (Marty Supreme, 2025) с Тимоти Шаламе в главной роли, «Голубая луна» (Blue Moon, 2025) и «Простая случайность» (Yek tasadof-e sadeh, 2025).
Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) режиссера Пола Томаса Андерсона, который при написании вдохновлялся постмодернистским романом «Винляндия» (Vineland, 1990) Томаса Пинчона.
98-я по счету церемония вручения премии «Оскар» проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.