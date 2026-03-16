Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за неопрятный внешний вид

«В работе с персоналом встречаются ситуации, когда сотрудник игнорирует правила ухода за собой, не соблюдает гигиену. Возникает вопрос — можно ли уволить по такому основанию как неопрятный внешний вид. Объявить дисциплинарное взыскание или уволить за несоблюдение гигиены сотрудником нельзя. Основанием может быть только медицинское заключение о том, что он не способен выполнять работу с другими людьми по медицинским показаниям. Но это очень непростая история», — сказала собеседница.