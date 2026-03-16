В Красноярском крае погиб водитель при столкновении двух фур

В Козульском округе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

15 марта на 689-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Козульском округе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.

Водитель MAN, 56-летний мужчина, ехал из Красноярска в сторону Ачинска. Он решил пойти на обгон, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль DAF под управлением 45-летнего шофера.

От сильного удара водитель DAF получил смертельные травмы и скончался еще до приезда медиков. Водитель второй фуры не пострадал.

Следователи и сотрудники ГИБДД выясняют детали трагедии. В Госавтоинспекции региона в очередной раз обратились к водителям с просьбой быть осторожнее на трассах и тщательно обдумывать каждый маневр.